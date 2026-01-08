Après-midi jeux & réalité virtuelle Route de Montigny Poix-Terron

Après-midi jeux & réalité virtuelle

Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron Ardennes

Après-midi jeux & réalité virtuelle. L’association PIX’in organise des après midi jeux/VR, durant divers samedis de chaque mois, de 13h à 17h à la médiathèque de Poix-Terron ! Gratuit (réservé aux adhérents) réservation conseillée (à partir de 12 ans)

Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

English :

Afternoon games & virtual reality. The PIX’in association organizes game & VR afternoons, on various Saturdays of each month, from 1pm to 5pm at the Poix-Terron media library! Free (members only) reservation recommended (12 years and over)

