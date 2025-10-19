Après-midi jeux récréatifs Héricourt-en-Caux
Après-midi jeux récréatifs Héricourt-en-Caux dimanche 19 octobre 2025.
Après-midi jeux récréatifs
Résidence des Sources Héricourt-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Après-midi jeux récréatifs suivi d’un goûter ! .
Résidence des Sources Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 15 05 71
English : Après-midi jeux récréatifs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi jeux récréatifs Héricourt-en-Caux a été mis à jour le 2025-10-06 par Communauté de communes Plateau de Caux