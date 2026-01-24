Après-midi jeux rétro Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
Après-midi jeux rétro
Début : 2026-02-28
Redécouvrez les jeux de votre enfance ! Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord Limousin à la bibliothèque. Animation gratuite
English : Après-midi jeux rétro
Rediscover the games of your childhood! Come and enjoy board games with your family from the Périgord Limousin toy library at the library. Free entertainment
L’événement Après-midi jeux rétro Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-22 par Isle-Auvézère