Après-midi jeux rétro Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand

Après-midi jeux rétro

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Redécouvrez les jeux de votre enfance ! Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord Limousin à la bibliothèque. Animation gratuite

English : Après-midi jeux rétro

Rediscover the games of your childhood! Come and enjoy board games with your family from the Périgord Limousin toy library at the library. Free entertainment

