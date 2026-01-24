Après-midi jeux rétro Thiviers

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Début : 2026-02-10
2026-02-10

Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Animation gratuite   .

Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34 

