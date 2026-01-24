Après-midi jeux rétro Thiviers
Après-midi jeux rétro Thiviers mardi 10 février 2026.
Après-midi jeux rétro
Bibliothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Venez profiter en famille de jeux de sociétés de la ludothèque Périgord-Limousin à la bibliothèque. Animation gratuite .
Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux rétro
L’événement Après-midi jeux rétro Thiviers a été mis à jour le 2026-01-22 par Isle-Auvézère