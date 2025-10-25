Après-midi jeux Romagne

Après-midi jeux Romagne samedi 25 octobre 2025.

Après-midi jeux

salle des associations de Romagne Romagne Vienne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Une sélections de jeux familiaux à découvrir librement.

Des jeux « expert » sur inscription

Un buffet pour accueillir boissons/nourriture à partager

Des Bénévoles pour vous expliquer les règles. .

salle des associations de Romagne Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine

