Après-midi jeux Romans-sur-Isère

Après-midi jeux Romans-sur-Isère jeudi 30 octobre 2025.

Après-midi jeux

14 place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organise un après-midi jeux, pour s’occuper et s’amuser en même temps.

.

14 place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr

English :

The Maison de Quartier Saint-Nicolas is organizing an afternoon of games, to keep you busy and having fun at the same time.

German :

Das Maison de Quartier Saint-Nicolas organisiert einen Spielenachmittag, um sich zu beschäftigen und gleichzeitig Spaß zu haben.

Italiano :

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organizza un pomeriggio di giochi per tenervi occupati e divertirvi allo stesso tempo.

Espanol :

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organiza una tarde de juegos para que te entretengas y te diviertas al mismo tiempo.

L’événement Après-midi jeux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-14 par Valence Romans Tourisme