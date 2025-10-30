Après-midi jeux Romans-sur-Isère
Après-midi jeux Romans-sur-Isère jeudi 30 octobre 2025.
Après-midi jeux
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
Date(s) :
2025-10-30
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organise un après-midi jeux, pour s’occuper et s’amuser en même temps.
.
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr
English :
The Maison de Quartier Saint-Nicolas is organizing an afternoon of games, to keep you busy and having fun at the same time.
German :
Das Maison de Quartier Saint-Nicolas organisiert einen Spielenachmittag, um sich zu beschäftigen und gleichzeitig Spaß zu haben.
Italiano :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organizza un pomeriggio di giochi per tenervi occupati e divertirvi allo stesso tempo.
Espanol :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organiza una tarde de juegos para que te entretengas y te diviertas al mismo tiempo.
L’événement Après-midi jeux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-14 par Valence Romans Tourisme