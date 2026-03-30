Après-midi jeux Saint-André-sur-Sèvre
Après-midi jeux Saint-André-sur-Sèvre dimanche 19 avril 2026.
Après-midi jeux
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Petits et grands, entre amis ou en famille, venez partager un temps de jeu tous ensemble.
De nombreux jeux seront proposés par Barbara Leclere qui représente la société Oika Oika.
L’ occasion de venir tester le nouveau jeu Circino 79 , qui met à l’honneur la commune de Saint-André-sur-Sèvre. .
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 87 68 mairie-saint-andre-sur-sevre@orange.fr
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais
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