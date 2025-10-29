Après-midi jeux Médiathèque Edouard Lebigre Saint-Jean-de-Marsacq

Après-midi jeux

Médiathèque Edouard Lebigre 190 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-10-29

Deux après-midi jeux sont programmées pendant les vacances les mercredi 22 et 29 octobre.

Après midi jeux de société pour enfants ados et adultes.

Gratuit .

Médiathèque Edouard Lebigre 190 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 69 12 mediatheque@saintjeandemarsacq.fr

English : Après-midi jeux

Two game afternoons are scheduled for Wednesday October 22 and 29.

German :

Zwei Spielenachmittage sind während der Ferien am Mittwoch, den 22. und 29. Oktober geplant.

Italiano :

Durante le vacanze sono previsti due pomeriggi di gioco, mercoledì 22 e 29 ottobre.

Espanol : Après-midi jeux

Están previstas dos tardes de juegos durante las vacaciones, los miércoles 22 y 29 de octubre.

