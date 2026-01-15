Aprés-midi jeux Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans
Aprés-midi jeux Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 7 février 2026.
Aprés-midi jeux
Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
On joue à la ludothèque en famille ou entre amis. Tous publics. Goûter offert.
Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70
Play at the toy library with family and friends. All ages. Snacks available.
L’événement Aprés-midi jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme