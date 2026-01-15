Aprés-midi jeux Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Aprés-midi jeux

Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

On joue à la ludothèque en famille ou entre amis. Tous publics. Goûter offert.

.

Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play at the toy library with family and friends. All ages. Snacks available.

L’événement Aprés-midi jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme