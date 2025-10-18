APRÈS-MIDI JEUX Saint-Paul-sur-Save

APRÈS-MIDI JEUX Saint-Paul-sur-Save samedi 18 octobre 2025.

APRÈS-MIDI JEUX

MÉDIATHÈQUE SALLES FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Un après-midi jeux est organisé en partenariat entre le CCAS et la Médiathèque de Saint-Paul, ainsi que La malle ludothèque de Grenade.

Cette animation est ouverte à tous, de 5 à 99 ans !

Rejoignez-nous pour jouer en toute convivialité ! 0 .

MÉDIATHÈQUE SALLES FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

English :

An afternoon of games is organized in partnership between the CCAS and the Médiathèque de Saint-Paul, as well as La malle ludothèque in Grenada.

This event is open to everyone, from 5 to 99 years old!

German :

In Partnerschaft zwischen dem CCAS und der Mediathek von Saint-Paul sowie La malle ludothèque aus Grenade wird ein Spielenachmittag organisiert.

Diese Veranstaltung ist für alle offen, von 5 bis 99 Jahren!

Italiano :

Un pomeriggio di giochi è organizzato in collaborazione tra il CCAS e la Médiathèque de Saint-Paul, nonché La malle ludothèque di Grenade.

L’evento è aperto a tutti, dai 5 ai 99 anni!

Espanol :

La CCAS organiza una tarde de juegos en colaboración con la Mediateca de Saint-Paul y La malle ludothèque de Grenade.

El acto está abierto a todos, de 5 a 99 años

