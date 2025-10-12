Après-midi jeux Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray
Après-midi jeux Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray dimanche 12 octobre 2025.
Après-midi jeux
Médiathèque 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Dans le cadre d’Un Automne autrement 2025
Rendez-vous pour un dimanche après-midi ludique en famille à la médiathèque de Ste-Anne-d’Auray.
Des jeux de société, des consoles de jeux rétro gaming, des jeux en bois, des échecs seront disponibles sur place pour passer un moment convivial. .
Médiathèque 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35
