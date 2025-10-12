Après-midi jeux Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray

Médiathèque 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray Morbihan

2025-10-12 14:00:00

2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Dans le cadre d’Un Automne autrement 2025

Rendez-vous pour un dimanche après-midi ludique en famille à la médiathèque de Ste-Anne-d’Auray.

Des jeux de société, des consoles de jeux rétro gaming, des jeux en bois, des échecs seront disponibles sur place pour passer un moment convivial. .

Médiathèque 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35

