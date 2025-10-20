APRÈS-MIDI JEUX Salles-sur-Garonne
APRÈS-MIDI JEUX Salles-sur-Garonne lundi 20 octobre 2025.
APRÈS-MIDI JEUX
6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 15:00:00
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Venez participer à une après-midi jeux au restaurant Le Grain de Salles à Salles-sur-Garonne !
Organisé par le restaurant Le Grain de Salles. .
6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19
English :
Join us for an afternoon of games at Le Grain de Salles restaurant in Salles-sur-Garonne!
German :
Nehmen Sie an einem Spielenachmittag im Restaurant Le Grain de Salles in Salles-sur-Garonne teil!
Italiano :
Unitevi a noi per un pomeriggio di giochi al ristorante Le Grain de Salles a Salles-sur-Garonne!
Espanol :
Únase a nosotros en una tarde de juegos en el restaurante Le Grain de Salles, en Salles-sur-Garonne
L’événement APRÈS-MIDI JEUX Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-10-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE