APRÈS-MIDI JEUX Salles-sur-Garonne

Venez participer à une après-midi jeux au restaurant Le Grain de Salles à Salles-sur-Garonne !

Organisé par le restaurant Le Grain de Salles. .

6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19

English :

Join us for an afternoon of games at Le Grain de Salles restaurant in Salles-sur-Garonne!

German :

Nehmen Sie an einem Spielenachmittag im Restaurant Le Grain de Salles in Salles-sur-Garonne teil!

Italiano :

Unitevi a noi per un pomeriggio di giochi al ristorante Le Grain de Salles a Salles-sur-Garonne!

Espanol :

Únase a nosotros en una tarde de juegos en el restaurante Le Grain de Salles, en Salles-sur-Garonne

