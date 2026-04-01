Après-midi jeux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Après-midi jeux

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Venez découvrir avec l’équipe de l’Uni’Vert une sélection de jeux de la ludothèque, et jouons ensemble !

Tout public, entrée libre. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS