Aprés-midi jeux seniors Bourdeaux
Maison des Associations Bourdeaux Drôme
Début : 2026-03-27 14:30:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
Pour tous les seniors du territoire une après-midi jeux animée par Karen de Tours de Jeux (belote, scrabble, divers jeux de société, jeux d’adresse….) tous les derniers vendredis du mois de 14h30h à 17h
Maison des Associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49
For all seniors in the area, a games afternoon hosted by Karen from Tours de Jeux (belote, scrabble, various board games, games of skill, etc.) every last Friday of the month from 2.30 p.m. to 5 p.m
