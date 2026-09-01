UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes Douadic

mardi 15 septembre 2026 · Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes Douadic

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
21 rue du bas bourg
Ville
36300 Douadic
Département
Indre
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Douadic

Après-midi jeux seniors et adultes

21 rue du bas bourg Douadic Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-12-01 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-06 2026-11-10 2026-12-01

Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective ! 2  .

21 rue du bas bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09  maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For adults and seniors alike, there’s plenty of fun to be had!

L’événement Après-midi jeux seniors et adultes Douadic a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne