Après-midi jeux seniors et adultes Douadic
mardi 15 septembre 2026 · Douadic
Informations pratiques
Douadic
Après-midi jeux seniors et adultes
21 rue du bas bourg Douadic Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-12-01 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-06 2026-11-10 2026-12-01
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !
Pour adultes et seniors, des moments d’échanges et de rigolades en perspective ! 2 .
21 rue du bas bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
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English :
For adults and seniors alike, there’s plenty of fun to be had!
L’événement Après-midi jeux seniors et adultes Douadic a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne