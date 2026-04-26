Après-midi Jeux société Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 13 juin, 14h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Les médiateurs numériques, l’association Latitudes et l’équipe Médiation Déchets de Rennes (DDRE) s’associent pour proposer un moment de découverte des enjeux et de l’impact du numérique grâce à une sélection variée de jeux de société.

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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