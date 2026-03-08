Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous salle des fêtes Paillet

Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous

Salle Daniel Hougas Paillet Gironde

2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Après-midi Jeux de société de 14h 18h

Venez en famille ou entre amis découvrir et partager vos jeux préférés !

Soirée Loups-Garous de Thiercelieux.

À partir de 19h30 Bluff, stratégie et fous rires garantis… Saurez-vous démasquer les loups ?

Réservation conseillée pour la soirée afin de prévoir suffisamment de maître des jeux ! .

+33 6 82 40 31 49 generationspaillet@gmail.com

English : Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous

