Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous salle des fêtes Paillet
Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous salle des fêtes Paillet samedi 28 mars 2026.
Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous
salle des fêtes Salle Daniel Hougas Paillet Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Après-midi Jeux de société de 14h 18h
Venez en famille ou entre amis découvrir et partager vos jeux préférés !
Soirée Loups-Garous de Thiercelieux.
À partir de 19h30 Bluff, stratégie et fous rires garantis… Saurez-vous démasquer les loups ?
Réservation conseillée pour la soirée afin de prévoir suffisamment de maître des jeux ! .
salle des fêtes Salle Daniel Hougas Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 40 31 49 generationspaillet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous
L’événement Après-midi Jeux & Soirée Loups-Garous Paillet a été mis à jour le 2026-03-04 par La Gironde du Sud