Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim
Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim jeudi 23 octobre 2025.
Après-midi jeux spécial Halloween
28 rue Schmittlach Hessenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
Date(s) :
2025-10-23
la Ludo-Team vous invite à venir jouer à des jeux sur les monstres, les fantômes, les zombies.. des jeux qui font peur…
Au programme jeux de société pour tous les âges, ambiance d’Halloween, rires et bonne humeur garantis ! Viens déguisé si tu veux, les fantômes et les petites citrouilles sont les bienvenus !
Animation gratuite la 1ere fois ( carte de membre EEGR obligatoire dès la 2ème séance 15euros/an par famille) .
28 rue Schmittlach Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 92 78 49 contact.ludoried@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Grand Ried