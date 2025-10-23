Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim

Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim jeudi 23 octobre 2025.

Après-midi jeux spécial Halloween

28 rue Schmittlach Hessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-23

la Ludo-Team vous invite à venir jouer à des jeux sur les monstres, les fantômes, les zombies.. des jeux qui font peur…

Au programme jeux de société pour tous les âges, ambiance d’Halloween, rires et bonne humeur garantis ! Viens déguisé si tu veux, les fantômes et les petites citrouilles sont les bienvenus !

Animation gratuite la 1ere fois ( carte de membre EEGR obligatoire dès la 2ème séance 15euros/an par famille) .

28 rue Schmittlach Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 92 78 49 contact.ludoried@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi jeux spécial Halloween Hessenheim a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Grand Ried