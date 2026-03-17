Après-midi jeux L’Arène Tence
Après-midi jeux L’Arène Tence mercredi 15 avril 2026.
Après-midi jeux
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
l’heure de jeu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez jouer à Flip 7, Concept, Crack list ou encore Moustache.
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L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
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English :
Come and play Flip 7, Concept, Crack list or Moustache.
L’événement Après-midi jeux Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon