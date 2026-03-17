Après-midi jeux L’Arène Tence

Après-midi jeux

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

l’heure de jeu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez jouer à Flip 7, Concept, Crack list ou encore Moustache.

.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play Flip 7, Concept, Crack list or Moustache.

L’événement Après-midi jeux Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon