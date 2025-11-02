Après-midi jeux Chat’pline Thiviers

Après-midi jeux

Chat’pline 47 Rue Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Après-midi jeux du Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Ouvert à tous

Chat’pline 47 Rue Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

English : Après-midi jeux

Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) games afternoon Open to all

German : Après-midi jeux

Spielenachmittag des Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Offen für alle

Italiano :

Pomeriggio di giochi del Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Aperto a tutti

Espanol : Après-midi jeux

Tarde de juegos Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Abierto a todos

L’événement Après-midi jeux Thiviers a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle-Auvézère