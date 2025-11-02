Après-midi jeux Chat’pline Thiviers
Après-midi jeux
Chat’pline 47 Rue Général Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Après-midi jeux du Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Ouvert à tous
Chat’pline 47 Rue Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
English : Après-midi jeux
Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) games afternoon Open to all
German : Après-midi jeux
Spielenachmittag des Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Offen für alle
Italiano :
Pomeriggio di giochi del Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Aperto a tutti
Espanol : Après-midi jeux
Tarde de juegos Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) Abierto a todos
