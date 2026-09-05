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Après-midi jeux Bibliothèque de Thiviers Thiviers

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque de Thiviers · Thiviers

Après-midi jeux Bibliothèque de Thiviers Thiviers

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Bibliothèque de Thiviers
Adresse
3 espace Rodolphe Charles Cézard
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Après-midi jeux

Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Après-midi jeux à la bibliothèque avec la ludothèque. Gratuit.
Après-midi jeux à la bibliothèque avec la ludothèque. Gratuit.   .

Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Après-midi jeux

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