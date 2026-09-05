Après-midi jeux Bibliothèque de Thiviers Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Après-midi jeux

Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Après-midi jeux à la bibliothèque avec la ludothèque. Gratuit.

Après-midi jeux à la bibliothèque avec la ludothèque. Gratuit. .

Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Après-midi jeux

Gref (GRoupement d’Education sans Frontières) games afternoon / Open to all

L’événement Après-midi jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère