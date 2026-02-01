Après-midi Jeux traditionnels Rue Louis Pasteur Scaër
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Début : 2026-02-11 15:00:00
Les jeux font aussi partie du patrimoine immatériel. Lors de cet après-midi exceptionnelle, venez jouer à des jeux traditionnels. Certains vous seront sans doute familier, mais peut-être allez-vous en découvrir de nouveaux !
Entrée libre et gratuite
Tout public .
English : Après-midi Jeux traditionnels
