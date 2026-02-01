Après-midi Jeux traditionnels Rue Louis Pasteur Scaër

Après-midi Jeux traditionnels

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Les jeux font aussi partie du patrimoine immatériel. Lors de cet après-midi exceptionnelle, venez jouer à des jeux traditionnels. Certains vous seront sans doute familier, mais peut-être allez-vous en découvrir de nouveaux !

Entrée libre et gratuite

Tout public .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Jeux traditionnels

L’événement Après-midi Jeux traditionnels Scaër a été mis à jour le 2026-02-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS