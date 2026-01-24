Après-midi jeux

Salle du Mille Club Trambly Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14

Le Foyer Rural de Trambly organise un après-midi jeux de société dans la salle du Mille Club de Trambly le samedi 14 février de 14h à 18h.

En partenariat avec la bibliothèque de Trambly et Villages Solidaires de nombreux jeux de société vous permettront de passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Après-midi gratuit. Espace pour les petits.

Venez découvrir une initiation aux échecs et/ou vous mesurer au scrabble ou découvrir le Toc. De grands jeux en bois seront installer sur table pour jouer en duo. .

Salle du Mille Club Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.trambly71@gmail.com

L'événement Après-midi jeux Trambly a été mis à jour le 2026-01-21