Après midi jeux place osburg Velars-sur-Ouche

Après midi jeux

place osburg Salle des 3 ponts Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Le Foyer Rural de Velars organise un après midi jeux ouvert à tous. .

