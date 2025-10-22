Après-midi jeux Vendeuvre-sur-Barse
Après-midi jeux Vendeuvre-sur-Barse mercredi 22 octobre 2025.
Après-midi jeux
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Dans le cadre de la fête de la Science, la médiathèque accompagné de la Ludothèque La Girafe vous convie à un après-midi jeux
Cette animation est proposée à tous alors n’hésitez pas à pousser les portes de la médiathèque pour venir vous amuser et découvrir de nouveaux jeux de société en rapport avec la science ! .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
