Après-midi jeux vidéo (8 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Envie de jouer ? La médiathèque vous donne rendez-vous un mercredi par mois à partir de 8 ans entre amis ou en famille.

Mercredi 14 janvier à 15h à la médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux vidéo : venez explorer notre sélection de jeux vidéo lors d’une après-midi ouverte à tous les curieux.

Mercredi 11 février à 15h à la médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux vidéo : venez explorer notre sélection de jeux vidéo lors d’une après-midi ouverte à tous les curieux.

Envie de compétition, de découverte et de nouvelles d’expériences vidéoludique ? Vos bibliothécaires sélectionnent chaque mois le meilleur de la PS5 et de la Switch 2.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 11 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-11T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T15:00:00+02:00_2026-01-14T17:00:00+02:00;2026-02-11T15:00:00+02:00_2026-02-11T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR