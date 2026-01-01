Après-midi jeux vidéo Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Après-midi jeux vidéo Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-10 14:30:00
Pour jouer à la PS4 ou à la Nintendo Switch
Créneaux de 30min
Inscription conseillée. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
To play on PS4 or Nintendo Switch
