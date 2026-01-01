Après-midi jeux vidéo Des pixels dans le rétro ! Médiathèque municipale Pontarlier
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Venez découvrir et vous amuser autour d’une sélection d’anciens jeux vidéo ! À partir de 10 ans. Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. .
