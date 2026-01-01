Après-midi jeux vidéo Des pixels dans le rétro ! Médiathèque municipale Pontarlier

Après-midi jeux vidéo Des pixels dans le rétro !

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Venez découvrir et vous amuser autour d’une sélection d’anciens jeux vidéo ! À partir de 10 ans. Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Après-midi jeux vidéo Des pixels dans le rétro !

