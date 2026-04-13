Après-midi jeux vidéo, La Source, Le Bouscat

Après-midi jeux vidéo Mercredi 22 avril, 14h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Après-midi jeux vidéo, spéciale jeux absurdes

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Entrée libre.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une sélection de jeux insolites