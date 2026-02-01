Après-midi jeux vidéo Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Après-midi jeux vidéo

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

Pour défier tes parents, grands-parents ou amis sur des jeux vidéo plus drôles les uns que les autres, rendez-vous à la médiathèque.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. .

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne

