Après-midi jeux vidéo Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Aventure, action, sport, construction, venez multiplier les expériences sur des sessions de jeux en solo ou en multi-joueurs.
Rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis après-midi à l’espace culturel Georges Brassens. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
