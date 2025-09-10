Après-midi jeux vidéo Médiathèque Virginia Woolf Paris

Après-midi jeux vidéo Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 10 septembre 2025.

Envie de jouer ? La médiathèque vous donne rendez-vous un mercredi par mois à partir de 8 ans entre amis ou en famille.

Mercredi 10 septembre à 15h à la Médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux vidéo : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une après-midi ouverte à tous les curieux.

Mercredi 8 octobre à 15h

Mercredi 12 novembre à 15h

Mercredi 10 décembre à 15h

Envie de compétition, de découverte et de nouvelles d’expériences vidéo-ludique ? Vos bibliothécaires sélectionnent chaque mois le meilleur de la PS5 et de la Switch 2.

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR