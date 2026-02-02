Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier

Après-midi jeux vidéo

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Débutants comme experts, jeunes et moins jeunes, venez profiter d’un moment ludique à la médiathèque en famille ou entre amis ! Tout public, -10 ans accompagnés. Entrée libre. .

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Après-midi jeux vidéo

