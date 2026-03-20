Après-midi jeux vidéo Roubaix
Après-midi jeux vidéo Roubaix mercredi 22 avril 2026.
Après-midi jeux vidéo
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !
Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.
Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.
**Rdc salle La Criée**
Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !
Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.
Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.
**Rdc salle La Criée** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr
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English :
During the vacations, enjoy 45-minute video game sessions. A selection of games will be available!
Registration by filling in a form which will be available soon.
A librarian will contact you to confirm registration.
**Ground floor La Criée room**
L’événement Après-midi jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme