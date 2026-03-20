Après-midi jeux vidéo

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !

Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.

Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.

**Rdc salle La Criée**

Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !

Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.

Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.

**Rdc salle La Criée** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr

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English :

During the vacations, enjoy 45-minute video game sessions. A selection of games will be available!

Registration by filling in a form which will be available soon.

A librarian will contact you to confirm registration.

**Ground floor La Criée room**

L’événement Après-midi jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme