Après-midi jeux vidéo Roubaix
Après-midi jeux vidéo Roubaix mercredi 29 avril 2026.
Après-midi jeux vidéo
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.
Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.
Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.
**Rdc salle La Criée**
Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.
Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.
Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.
**Rdc salle La Criée** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for fun and challenge? Come and play games that are accessible and fun for everyone, with a few board games available.
Come along with your family, friends or even on your own, and have a great time.
For all, accompanied children aged 7 and over.
**Ground floor Salle La Criée
L’événement Après-midi jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme