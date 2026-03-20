Après-midi jeux vidéo

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.

Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.

Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.

**Rdc salle La Criée**

Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.

Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.

Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.

**Rdc salle La Criée** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr

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English :

Looking for fun and challenge? Come and play games that are accessible and fun for everyone, with a few board games available.

Come along with your family, friends or even on your own, and have a great time.

For all, accompanied children aged 7 and over.

**Ground floor Salle La Criée

L’événement Après-midi jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme