Après-midi jeux vidéo Médiathèque Henri Dubois Saint-Julien-Chapteuil

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-08-29 16:00:00

2025-07-15

Après midi jeux vidéo sur la switch 2, du mardi au vendredi après midi.

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24 biblio.stjulienchapteuil@gmail.com

English :

Video game afternoons on the Switch 2, Tuesday to Friday afternoons.

German :

Nachmittags Videospiele auf der Switch 2, Dienstag bis Freitag nachmittags.

Italiano :

Pomeriggio di videogiochi su Switch 2, dal martedì al venerdì pomeriggio.

Espanol :

Tardes de videojuegos en la Switch 2, de martes a viernes por la tarde.

