Après midi jeux vidéo : spécial beaux jeux La Source Le Bouscat
Après midi jeux vidéo : spécial beaux jeux La Source Le Bouscat mercredi 10 décembre 2025.
Après midi jeux vidéo : spécial beaux jeux Mercredi 10 décembre, 14h00 La Source Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00
Fin : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une sélection qui met à l’honneur le jeu vidéo en tant que 10ème art. jeux vidéo animation