Après midi jeux vidéo : spécial beaux jeux La Source Le Bouscat

Après midi jeux vidéo : spécial beaux jeux Mercredi 10 décembre, 14h00 La Source Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

Fin : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une sélection qui met à l’honneur le jeu vidéo en tant que 10ème art. jeux vidéo animation