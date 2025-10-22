Après-midi jeux vidéo Spécial Coopération La Source Le Bouscat
Après-midi jeux vidéo Spécial Coopération La Source Le Bouscat mercredi 22 octobre 2025.
Après-midi jeux vidéo Spécial Coopération Mercredi 22 octobre, 14h00 La Source Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T17:00:00
Fin : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T17:00:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une après-midi dédiée à la coopération jeux vidéo