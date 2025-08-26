Après-midi jeux vidéos Place de la Loi Baume-les-Dames
Après-midi jeux vidéos Place de la Loi Baume-les-Dames mercredi 11 février 2026.
Après-midi jeux vidéos
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 18:30:00
2026-02-11
Profitez d’une console de jeu familiale pour lancer une petite partie entre amis ou en famille, en coopération en en compétition.
Entrée libre. Tout l’après-midi à partir de 8 ans. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
