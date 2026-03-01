Après-midi jeux VILLENAVE-PRES-MARSAC Villenave-près-Marsac

Après-midi jeux

VILLENAVE-PRES-MARSAC Salle des fêtes Villenave-près-Marsac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez découvrir des jeux de sociétés modernes et traditionnels dans un esprit bon enfant. Les jeux vous sont expliqués à la demande sur place par nos animateurs.

Et on n’oublie pas les pâtisseries maison, qui seront là pour délecter vos papilles !

.

VILLENAVE-PRES-MARSAC Salle des fêtes Villenave-près-Marsac 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 47 13 41 jeuxdadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover modern and traditional board games in a friendly atmosphere. Our entertainers will explain the games to you on request.

And don’t forget our homemade pastries, which will be there to delight your taste buds!

L’événement Après-midi jeux Villenave-près-Marsac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65