Après-midi jeux VILLENAVE-PRES-MARSAC Villenave-près-Marsac dimanche 8 mars 2026.
VILLENAVE-PRES-MARSAC Salle des fêtes Villenave-près-Marsac Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Venez découvrir des jeux de sociétés modernes et traditionnels dans un esprit bon enfant. Les jeux vous sont expliqués à la demande sur place par nos animateurs.
Et on n’oublie pas les pâtisseries maison, qui seront là pour délecter vos papilles !
VILLENAVE-PRES-MARSAC Salle des fêtes Villenave-près-Marsac 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 47 13 41 jeuxdadour@gmail.com
English :
Come and discover modern and traditional board games in a friendly atmosphere. Our entertainers will explain the games to you on request.
And don’t forget our homemade pastries, which will be there to delight your taste buds!
