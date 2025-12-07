Après midi Kabaret à Préveranges

Préveranges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Après midi détente!

L’association Générations Mouvements de Préveranges vous propose d’assister au show du Kabaret à 15h. Entrée 15€ coupe de pétillant offerte. Inscription sur place à partir de 14h30 ou par téléphone ( vivement conseillé) 15 .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 92 66 51

English :

Relaxing afternoon!

German :

Entspannter Nachmittag!

Italiano :

Un pomeriggio di relax!

Espanol :

¡Una tarde relajante!

L’événement Après midi Kabaret à Préveranges Préveranges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CHATEAUMEILLANT