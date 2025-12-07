Après midi Kabaret à Préveranges Préveranges
Après midi Kabaret à Préveranges Préveranges dimanche 7 décembre 2025.
Après midi Kabaret à Préveranges
Préveranges Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Après midi détente!
L’association Générations Mouvements de Préveranges vous propose d’assister au show du Kabaret à 15h. Entrée 15€ coupe de pétillant offerte. Inscription sur place à partir de 14h30 ou par téléphone ( vivement conseillé) 15 .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 92 66 51
English :
Relaxing afternoon!
German :
Entspannter Nachmittag!
Italiano :
Un pomeriggio di relax!
Espanol :
¡Una tarde relajante!
L’événement Après midi Kabaret à Préveranges Préveranges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CHATEAUMEILLANT