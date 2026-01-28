Après-midi Kizomba & Sociale SBK La Guinguette à Hector Lacquy
Après-midi Kizomba & Sociale SBK La Guinguette à Hector Lacquy dimanche 8 février 2026.
Après-midi Kizomba & Sociale SBK
La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy Landes
Début : 2026-02-08
2026-02-08
La Guinguette à Hector vous accueille de 14h à 16h pour un stage de Kizomba ouvert à tous les niveaux avant de poursuivre de 16h à 19h par une Sociale SBK.
La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 45 23 09
English : Après-midi Kizomba & Sociale SBK
La Guinguette à Hector welcomes you from 2pm to 4pm for a Kizomba workshop open to all levels before continuing from 4pm to 7pm with an SBK Social.
