Après-midi Kizomba & Sociale SBK La Guinguette à Hector Lacquy

Après-midi Kizomba & Sociale SBK

La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-08

La Guinguette à Hector vous accueille de 14h à 16h pour un stage de Kizomba ouvert à tous les niveaux avant de poursuivre de 16h à 19h par une Sociale SBK.

La Guinguette à Hector vous accueille de 14h à 16h pour un stage de Kizomba ouvert à tous les niveaux avant de poursuivre de 16h à 19h par une Sociale SBK. .

La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 45 23 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Kizomba & Sociale SBK

La Guinguette à Hector welcomes you from 2pm to 4pm for a Kizomba workshop open to all levels before continuing from 4pm to 7pm with an SBK Social.

L’événement Après-midi Kizomba & Sociale SBK Lacquy a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac