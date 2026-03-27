Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi kpop demons hunters

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters? Alors viens chanter, briller!!!Un goûter est prévu.

Tu peux venir déguisé.e!

A partir de 3 ans.

Réservation via le site de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi kpop demons hunters

L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer