Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville samedi 11 avril 2026.
Après-midi kpop demons hunters
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters? Alors viens chanter, briller!!!Un goûter est prévu.
Tu peux venir déguisé.e!
A partir de 3 ans.
Réservation via le site de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Après-midi kpop demons hunters
L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
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