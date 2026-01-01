Après-midi lecture et atelier Rue de la Ville Cherel Caulnes

Après-midi lecture et atelier

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

2026-01-21

Venez partager un moment convivial en écoutant des histoires et en bricolant.

A partir de 4 ans .

