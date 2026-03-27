Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan Meillant
Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan Meillant samedi 11 avril 2026.
Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Comment nos origines influencent notre vie
Après-midi littéraire avec la complicité de Ghislaine Antoine @squirelito, l’autrice Martine Trouillet présentera son dernier roman Catalina . C’est l’histoire d’une famille des Baléares partie s’expatrier en Algérie au XIXè siècle. Des gourmandises sucrées des Baléares et de Catalogne vous attendent Crema cataline, Cocas, Ensaïmadas, .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
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English :
How our origins influence our lives
L’événement Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan Meillant a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE