Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Comment nos origines influencent notre vie

Après-midi littéraire avec la complicité de Ghislaine Antoine @squirelito, l’autrice Martine Trouillet présentera son dernier roman Catalina . C’est l’histoire d’une famille des Baléares partie s’expatrier en Algérie au XIXè siècle. Des gourmandises sucrées des Baléares et de Catalogne vous attendent Crema cataline, Cocas, Ensaïmadas, .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com

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English :

How our origins influence our lives

L’événement Après-midi littéraire et gourmand hispano-catalan Meillant a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE