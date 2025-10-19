Après midi littéraire Manoir Ploubezre

Après midi littéraire

Manoir Kerhervé Ploubezre Côtes-d’Armor

2025-10-19 15:00:00

2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Au manoir de Kerhervé, Ploubezre, lectures de textes au profit de la recherche contre la maladie de Charcot par

– Yvon Le Men, poète et prix Goncourt 2019 sur extrait du livre fidèle comme une ombre de son ami Philippe Bail décédé

– Ami et famille de Loic le Guillouzer, également décédé de cette maladie , enseignant Iut et Enssat , écrivain et maire de Trégastel . .

Manoir Kerhervé Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 78 58 32

