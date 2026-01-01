Après-midi loisir Crépy-en-Valois
Après-midi loisir Crépy-en-Valois samedi 31 janvier 2026.
Après-midi loisir
62 Allée du Lys du Valois Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Date(s) :
2026-01-31
La prochaine rencontre d’Entrons dans la Ronde est prévue le samedi 31 janvier, de 14h à 16h.
Rendez-vous à l’église Mère Teresa, pour un après-midi de jeux, activités manuelles et goûter partagé.
Un moment ludique et convivial, gratuit et ouvert à tous.
Samedi 31 janvier
de 14h à 16h
Église Mère Teresa, 62 allée des Lys du Valois, à Crépy-en-Valois
Plus de renseignements au 07 81 63 99 89 ou entronsdanslaronde@gmail.com
62 Allée du Lys du Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 81 63 99 89 entronsdanslaronde@gmail.com
English :
The next Entrons dans la Ronde meeting is scheduled for Saturday, January 31, from 2 to 4 pm.
Meet at the Mère Teresa church, for an afternoon of games, crafts and a shared snack.
A fun and friendly moment, free and open to all.
Saturday January 31st
from 2pm to 4pm
Mother Teresa Church, 62 allée des Lys du Valois, Crépy-en-Valois
Further information on 07 81 63 99 89 or entronsdanslaronde@gmail.com
L’événement Après-midi loisir Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois