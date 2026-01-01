Après-midi loisir

62 Allée du Lys du Valois Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La prochaine rencontre d’Entrons dans la Ronde est prévue le samedi 31 janvier, de 14h à 16h.

Rendez-vous à l’église Mère Teresa, pour un après-midi de jeux, activités manuelles et goûter partagé.

Un moment ludique et convivial, gratuit et ouvert à tous.

Samedi 31 janvier

de 14h à 16h

Église Mère Teresa, 62 allée des Lys du Valois, à Crépy-en-Valois

Plus de renseignements au 07 81 63 99 89 ou entronsdanslaronde@gmail.com

La prochaine rencontre d’Entrons dans la Ronde est prévue le samedi 31 janvier, de 14h à 16h.

Rendez-vous à l’église Mère Teresa, pour un après-midi de jeux, activités manuelles et goûter partagé.

Un moment ludique et convivial, gratuit et ouvert à tous.

Samedi 31 janvier

de 14h à 16h

Église Mère Teresa, 62 allée des Lys du Valois, à Crépy-en-Valois

Plus de renseignements au 07 81 63 99 89 ou entronsdanslaronde@gmail.com .

62 Allée du Lys du Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 81 63 99 89 entronsdanslaronde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next Entrons dans la Ronde meeting is scheduled for Saturday, January 31, from 2 to 4 pm.

Meet at the Mère Teresa church, for an afternoon of games, crafts and a shared snack.

A fun and friendly moment, free and open to all.

Saturday January 31st

from 2pm to 4pm

Mother Teresa Church, 62 allée des Lys du Valois, Crépy-en-Valois

Further information on 07 81 63 99 89 or entronsdanslaronde@gmail.com

L’événement Après-midi loisir Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois