Après-midi Loup Garou Campus de projets Parthenay

Après-midi Loup Garou

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

La meilleure partie de tous les temps ! Après-midi Loup-Garou au Campus.

Ouvert au 11-30 ans.

Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse place limitées. .

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Loup Garou

L’événement Après-midi Loup Garou Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine