Après-midi Loup Garou Campus de projets Parthenay lundi 9 février 2026.

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09

2026-02-09

La meilleure partie de tous les temps ! Après-midi Loup-Garou au Campus.

Ouvert au 11-30 ans.

Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse place limitées.   .

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 

