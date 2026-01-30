Après-midi Loup Garou Campus de projets Parthenay
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09
La meilleure partie de tous les temps ! Après-midi Loup-Garou au Campus.
Ouvert au 11-30 ans.
Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse place limitées. .
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12
