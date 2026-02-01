Après-midi Loup Garou Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens
Après-midi Loup Garou
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Gratuit
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18
Plongez dans l’ambiance mystérieuse du Loup-Garou de Thiercelieux lors d’une après-midi de jeu.
Villageois ou loup-garou, vous devrez observer, argumenter et bluffer pour faire triompher votre camp.
Un jeu collectif rythmé, accessible à tous, mêlant stratégie, déduction et interactions, idéal pour partager un moment convivial et animé. .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
