Après-midi ludique avec Nicolas Pierron Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Après-midi ludique avec Nicolas Pierron
samedi 7 février 2026
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la République Pontarlier Doubs
Gratuit
14:00:00
17:00:00
2026-02-07
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez jouer à des jeux de société locaux et profitez en pour découvrir la création et l’édition de jeux de société. À partir de 8 ans. Entrée libre. .
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
