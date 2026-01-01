Après-midi ludique avec Nicolas Pierron Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Après-midi ludique avec Nicolas Pierron

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Venez jouer à des jeux de société locaux et profitez en pour découvrir la création et l’édition de jeux de société. À partir de 8 ans. Entrée libre. .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi ludique avec Nicolas Pierron

L’événement Après-midi ludique avec Nicolas Pierron Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS